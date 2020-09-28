Zarif'ten ABD'nin İran karşıtı eylemlerine sert tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran'da düzenlenen "Dışişleri Bakanlığı Şehitleri'ini Anma" töreninde konuşma yaptı.

Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla yapılan törende konuşan Zarif, "Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak Savaşı) sırasında işgalcı gücü (Saddam rejimi) desteklemeyen bir ülke biliyor musunuz? Bu dönemde saldırgana silah vermeyen bir güç tanıyor musunuz? Unutmak isterlerse, buna asla izin vermeyeceğiz. Bölge ülkeleri Saddam’a 75 milyar dolarlık yardım etti." dedi.

Zarif, Washington yönetimine seslenerek, "Savaş esnasında cephe hattımızla ilgili bilgileri Irak’a sundunuz. Onlara AWACS uçağı da verdiniz. Irak'ın kimyasal silah kullandığını bildiğiniz halde evlatlarımızı şehit etmek için onlara bu tür silahları sağladınız. Tarih bu bölgedeki köyü eylemlerinizi unutmadı ve halkımız da cinayetlerinizi unutmayacaktır." ifadelerinde bulundu.

Bakan Zarif, sözlerine şöyle devam etti:

"İnsanlığa karşı suç işleyip insan haklarından yana olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Medeni olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Size yakışmayan şey uygarlık ve medeniyettir. Baas rejimine silah gönderdiniz ve hepiniz ona yardım ettiniz. Saddam'ı tarihin çöp kutusuna götüren sebep nedir? Gençlerimiz Baas rejimi ve yandaşları ile mücadele etti. Acizlik içinde IŞİD'in bir numaralı düşmanını (General Kasım Süleymani) katlettiniz. Korkak ve vahşiniz, ancak halkımızı dize getiremediniz."