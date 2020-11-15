Bölgede herhangi bir güvensizlik unsuruna karşı koyacağız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’da bulunan Irak Savuma Bakanı Cuma Annad Sadun ile görüştü.

Şemhani, ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede, İran ve Irak’ın ABD ve bölgedeki müttefiklerinin organize ettiği terörizmle mücadeledeki savunma ve askeri işbirliğine ve İran’ın Irak’ın kentlerini IŞİD işgalinden kurtarmaya yönelik desteğine değinerek, “Ortak işbirliğinin bölgede güvenlik ve istikrar sağldığı için stratejik seviyelere yükseltilmelidir” dedi.

ABD’nin Batı Asyada’ki varlığından amacının bölge ülkeleri arasında anlaşmazlık yaratmak olduğunu belirten Şemhani, bu komploya karşı koymak için bölgedeki tüm ülkelerin uyanık olmasi gerektiğini vurguladı.

Şemhani, İran-Irak sınır güvenliğinin önemi hakkında, “Tahran, bölgede iki ülke halkının huzurunu bozmaya çalışanlara ve herhangi bir güvensizlik unsuruna karşı koyacağız.” ifadesini kullandı.

Üst düzey ABD yetkililerinin Batı Asya bölgesindeki varlıklarının savaş, istikrarsızlık, bölgedeki hayati kaynaklarını kaybedilmesinden başka bir şeyle sonuçlanmadığını açıkça kabul etmelerine atıfta bulunan Şemhani, Irak parlamentosunun ABD askerlerini Irak'tan çekme kararını överek, ABD birliklerinin tamamen geri çekilmesini bölgede barış ve istikarın sağlanması için önemli bir 'etken' olarak nitelendirdi.

Irak Savunma Bakanı Cuma Annad Sadun da İran'ın terörizmin kökünü Irak'tan kazılması yönündeki desteğini takdir ederek, özellikle askeri ve güvenlik alanlarında İran-Irak ilişkilerinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.