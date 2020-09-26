Dışişleri Bakanı Zarif Iraklı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Fuat Hüseyin'in iki gün sürecek Tahran ziyareti kapsamında ayrıca diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

İkili ilişkileri geliştirme yolllarını incelemek, Tahran-Bağdat arasındaki anlaşmaların uygulanmasını takip etmenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler Irak Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti sırasında ele alınacak konulardır.