Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, geçen ayda Irak Dışişleri Bakanı ile beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği Tahran ziyareti de konuşuldu.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Tahran ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Zarif başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya gelmişti.

Fuad Hüseyin, Cumhurbaşkanı Ruhani ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi ve ticari işbirliğinin artırılmasının Tahran'a yaptığı ziyaretin hedefleri arasında yer aldığını söylemişti.