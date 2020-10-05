ABD'nin İran'a yönelik BM yaptırımlarını geri getirme hakkı yok

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas el'Arabiya el'Cedid'e verdiği demeçte, "Yalnızca Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) üyelerinin nükleer anlaşmada belirtilen temel yükümlülüklerin herhangi bir ihlalini BM Güvenlik Konseyi'ne bildirmesine izin verilmektedir." dedi.

Haiku Maas, "ABD 2018'de nükleer anlaşmadan çekildi, bu nedenle İran'a karşı BM yaptırımlarını yenileme hakkı yok." dedi.

Son günlerde BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD'nin İran’la ilgili silah yaptırımlarının uzatılması hakkındaki karar tasarısının reddedilmişti.

Bunun üzerine Donald Trump yönetimi, Tahran'ın 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, İran'a uygulanan ambargonun yenilenmesi için BM'ye tekrar başvurmuştu.

Avrupa Birliği, Washington'un adımına tepki olarak, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği için İran'a yaptırımları geri getirebilecek bir ülke olarak görülemeyeceğini belirtmişti.