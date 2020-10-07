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7 Eki 2020 12:02

ABD: Türkiye'nin S-400'ü test edebileceği iddiasından dolayı endişeliyiz

ABD: Türkiye'nin S-400'ü test edebileceği iddiasından dolayı endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini test edebileceği açıklamasından dolayı son derece endişe duydukları belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Bakanlık sözcüsü, “Konudan haberdarız. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara’nın S-400’ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve ABD'yle kriz yaratan S-400 hava savunma sistemlerinin bataryasını gelecek hafta test etmeyi planladığı iddia edildi. Bloomberg ajansı haberi konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırırken, eş zamanlı olarak S-400 sistemleri Sinop'a sevk edilirken görüntülendi.

News Code 1889627

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