ABD: Türkiye'nin S-400'ü test edebileceği iddiasından dolayı endişeliyiz

Sputnik'in haberine göre, Bakanlık sözcüsü, “Konudan haberdarız. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara’nın S-400’ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı ve ABD'yle kriz yaratan S-400 hava savunma sistemlerinin bataryasını gelecek hafta test etmeyi planladığı iddia edildi. Bloomberg ajansı haberi konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu belirtilen kaynaklara dayandırırken, eş zamanlı olarak S-400 sistemleri Sinop'a sevk edilirken görüntülendi.