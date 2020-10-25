Yemen'den Fransa'nın İslam'a hakaretine kınama

Al Masirah TV kanalının aktardığı habere göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Fransa'da Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) yönelik hakaret içeren karikatürün bazı binaların cephelerine asılmasını kınadı.

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) yapılan hakarete karşı ortak tavır çağrısı yapan El-Husi, “Fransız hükümetinin doğrudan talimatıyla Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) yapılan hakaretleri kınamak için İslami bir toplantı yapılmalıdır” dedi.

El-Husi, “Fransa’daki diplomatlar bu ülkeyi terketmeli ve Fransa’nın farklı ülkelerdeki büyükelçileri de sınır dışı edilmelidir” ifadesini kullandı.

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı el-Husi, farklı kurumların peygamberlere hakareti suç sayan bir yasa onaylaması için BM ve Güvenllik Konseyi'ne baskı yapmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Müslüman ülkelerden gelen tepkiler sürüyor.