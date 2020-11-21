BM, Yemen kuşatmasını kaldırmak için harekete geçmeli

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Yemen'deki kıtlık tehlikesi ilgili açıklamasını 'olumlu bir tutum' olarak nitelendirdi.

El-Husi, Birleşmiş Milletler'i (BM) Yemen kuşatmasını kaldırmaya ve kınamaya çağırarak, "Çünkü bu kuşatma uluslararası ilkelere ve yasalara aykırıdır. Ayrıca Yemen'e giden gemilerin de BM iznine sahip." dedi.

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı, "Saldırgan ülkelerin ve paralı askerlerinin anlaşmaları ihal etmesi, Yemen Riyali'nin değer kaybetmesi ve bu ülkedeki maaşların ödenmemesinin sebebidir. Onlar BM Güvenlik Konseyi ile birlikte bu krizden sorumludurlar" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı açıklamada, Yemen'in dünyanın on yıllardır gördüğü en kötü kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyararak, "Acil önlem alınmazsa milyonlarca yaşam kaybedilebilir” ifadesinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.