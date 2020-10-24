İran'dan Fransa'nın İslam'a hakaretine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Fransa'da Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) yönelik hakaret içeren karikatürün bazı binaların cephelerine asılmasına tepki gösterdi.

Bu adımı şiddetle kınayan Hatipzade, “Hiç kuşkusuz İslam dünyasındaki aşırılık yanlısı ve sapkın bir ideolojiden kaynaklanan ve sahipleri Batı ve ABD’ye yakın ortaklar olan birkaç aşırılık yanlısının kabul edilemez ve şiddet içeren hareketleri ve eylemleri düyada bir milyar sekiz yüz milyon Müslüman tarafından saygı duyulan şahsiyete hakaret ve saygısızlık için bir gerekçe olamaz” dedi.

Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

“Hiç şüphesiz Fransız yetkililerin haksız tavrı giderek daha fazla nefrete neden oluyor. Bazı Avrupa ülkelerinde şiddetle kınanan az sayıdaki İslam karşıtı aşırılık yanlısı tarafından Kur'an'a hakaret eden bazı şüpheli ve iğrenç eylemlere tanık olmaktayız.”

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran’ın İslam ülkelerinin bu tür hareketleri kınamadaki tutumuna destek verdiğini açıklayarak, İslami değerlere ve Müslümanların inançlarına her türlü saygısızlığı reddetti.