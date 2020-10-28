ABD ve Suudi Arabistan Hasan Zeyd'e yapılan suikasttan sorumlu

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, dün uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümetinin Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Zeyd'in ailesiyle yaptığı görüşmede, bu suikastın Suudi Arabistan koalisyonunun işlediği cinayetler listesine eklenen siyasi bir cinayet olduğunu söyledi.

ABD ve saldırgan ülkeleri bu suikasttan sorumlu tutan Muhammed Ali el-Husi, “Hasan Zeyd’e düzenlenen suikast, ABD ve Suudi Arabistan'ın açık saldırganlığını ve planlanmış bir komplo olduğunu gösteriyor” dedi.

“Allah'ın yardımıyla bu cinayetin failleri tutuklanıp cezalandırılacaktır” diyen el-Husi, “Hasan Zeyd'in medeni bir kişiliği vardı ve herkes onu tanırdı. Bu tür cinayetler kararlılığımızı zayıflatmaz” şeklinde konuştu.

Yemen Ensarullah Hareketi’nin liderlerinden Hasan Zeyd dün başkent Sana’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.