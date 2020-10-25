İran Meclis Başkanı'ndan Fransa'nın İslam'a hakaretine tepki

İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Fransa’da Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) yapılan hakarete tepki göstererek, “Fransa'nın inatçı liderlerinin Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) olan utanmaz düşmanlığı dünya müslümanları tarafından şiddetle kınanmaktadır” dedi.

Galibaf’ın paylaşımında, “Bu onurdan yoksun kişilerin kötülüğü onların Allah’a inanmadığını ve tüm dinlere düşmanlığını gösteriyor” ifadesi kullanıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Müslüman ülkelerden gelen tepkiler sürüyor.