Türkmenistan'dan Fahrizade suikastına kınama

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov dün İran'ın Aşkabat Büyükelçisi Gulam Abbas Erbab Halis ile görüştü. Bu görüşmede Reşid Meredov, ülkesinin Şehit Mohsen Fahrizade için taziye mesajını İranlı Büyükelçi Erbab Halis'e sundu.

Taziye mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Aşkabat, bu cinayeti şiddetle kınıyor ve BM Şartı'nın temel ilkelerine dayanarak can kaybıyla sonuçlanan her türlü şiddet eyleminin ulusal hukuk ile uluslararası insani değerlerin büyük bir ihlali olduğunu vurguluyor."

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde, aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.