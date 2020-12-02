Belçika Dışişleri Bakanı Fahrizade suikastını kınadı

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade’nin şehit düşmesine neden olan suikastı kınadı.

İran ve Belçika dışişleri bakanları telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki konsolosluk meseleleri ele aldı.

İranlı nükleer bilimci Mohsen Fahrizade 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine yer alan Abserd şehrinde düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşmüştü.