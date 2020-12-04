İran'dan DSÖ'ye Şehit Fahrizade mektubu

İran'ın Cenevre Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi İsmail Bekayi Hamane, Şehit Mohsen Fahrizade suikastıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’e mektup gönderdi.

Şehit Mohsen Fahrizade’nin korona salgınıyla mücadele ve sağlık alanındaki değerli hizmetlerine değinilen mektupta uluslararası toplumdan bu değerli bilim insanına yapılan terör eylemine kesin bir tepki vermesi istendi.

Fahrizade suikastını, ahlaki ve insani değerlere ve aynı zamanda uluslararası kurallar ve standartlara hiçbir değer vermeyen savaş yanlılarının devlet terörizminin açık bir örneği olarak nitelendiren İranlı yetkilinin gönderdiği mektupta, “Bu cinayete karşı sessiz durmak ve harekete geçmemek asla doğru değil, çünkü bu tür cinayetlerin dünyanın her yerinde normalleşmesine ve tekrarlanmasına yol açabilir.” denildi.

Üst düzey nükleer bilim insanı Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde, aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.