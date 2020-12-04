Şanghay İşbirliği Örgütü'nden Fahrizade suikastına ilişkin kınama mesajı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) yayınladığı bir bildiride İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade’ye yapılan suikastı kınadı.

Şehidin ailesi ve İran hükümetine başsağlığı dileğinde bulunan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün bildirisinde, "ŞİÖ olarak bölgede barışı bozma yönündeki tüm eylemleri ve terörizmin her şeklini kınıyoruz." ifade edildi.

Bildiride, "Bu tür olaylar, uluslararası kurallar ve devletler arası ilişkilere aykırı oluğu gibi, kırılgan bir bölgede barış ve istikrarı tehlikeye sokmaktadır." denildi.

Bildiride ayrıca, bu korkakça olayın faillerinin bir an evvel adalet önünde hesap vermeleri temenni edildi.

Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde, aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü.