Petrol haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor

Petrol, Asya piyasalarında yatay bir seyir izlemesine rağmen haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Vadeli kontratlar New York piyasasında yüzde 1,1 yükseldikten sonra çok az değişiklik göstererek varil başına 47 dolar civarına geldi.

ABD’de kullanılma ihtimali olan ilk kovid-19 aşısıysa hükümetin danışma grubundan tavsiye onayını alarak, Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan acil kullanım onayı almaya bir adım daha yaklaştı.

Çin ve Hindistan tarafından gelen ham petrol alımlarına dair işaretler de petrol fiyatlarının yeniden yükselişinde etkili oldu.

Doların değer kaybetmesi de dolar cinsinden emtia fiyatlarını daha cazip kılarak destekleyici bir ortam yarattı.

Küresel petrol göstergesi Brent, mart ayından bu yana ilk defa perşembe günü varil başına 50 doları geçti.

Amerikan petrol göstergesi olan Batı Teksas Petrolü (WTI) ise aşı gelişmeleriyle birlikte Ekim ayından bu yana yüzde 30 artış gösterirken artan koronavirüs vakalarıyla birlikte Avrupa ve ABD’de kapanmalar giderek artıyor.

Ocak vadeli Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 11:33’te yüzde 0,1 yükselerek varil başına 46,82 dolar civarına geldi.

Şubat vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, perşembe günü yüzde 2,8 yükseldikten sonra varil başına 50,26 dolar civarında yatay seyretti.

Kaynak: Blommberg