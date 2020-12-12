Rusya, Kuzey Akım 2 projesi boru hattı inşasını yeniden başlattı

Rusya, ABD yaptırımları nedeniyle bir yıl ara verilen Kuzey Akım 2 projesi boru hattının inşasına yeniden başlandığını duyurdu.

Kuzey Akım 2 projesi, Rus gazını Baltık Denizi güzergahı üzerinden Almanya'ya (Avrupa'ya) bağlamayı hedefliyor.

Washington, projenin Avrupa enerji güvenliğini tehlikeye attığını iddia ediyor. Kremlin ise yaptırımları "haksız rekabet" olarak nitelendiriyor.

İsviçre-Hollanda ortaklığı bulunan Allseas isimli firma, Washington'un yaptırım tehdidinin ardından Aralık 2019'da boru döşeme işlemini askıya almıştı.

Bu durum Rusya'yı, bin 230 kilometrelik boru hattını inşa etmek için kendi kaynaklarını kullanmaya mecbur bırakmıştı.

Reuters, projenin kalan kısmını yürütecek olan Nord Stream 2 AG isimli şirketin, çalışmalarına 11 Aralık tarihi itibarıyla yeniden başladığını bildirdiğini aktardı.

Boru döşeme işini ise bazı bölgelerde Fortuna yapacak. Şirket, tüm inşaat çalışmalarının alınan izinler doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Devlet destekli Rus gaz şirketi Gazprom liderliğindeki konsorsiyum, projenin yüzde 90'ından fazlasını tamamlanmış olsa da hala döşenmemiş olan 100 km'den fazla boru hattı bulunuyor.

Euronews