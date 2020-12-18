ABD'de bilgisayar korsanları nükleer güvenlik ağına sızdı

Amerikan medyasına konuşan Amerikalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, ABD Enerji Bakanlığının ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler var.

İki kurumun yetkilileri siber saldırıyla ilgili brifing aldıktan sonra, Kongre'nin ilgili komitelerine bu konuda tebligatlar gönderdi.

Hükümete yakın kaynaklar, Federal Enerji Düzenleme Komisyonunun (FEDK) Yeni Meksika ve Washington eyaletlerindeki Sandia ve Los Alamos nükleer laboratuvarlarında ve ayrıca Nükleer Güvenlik İdaresinin Güvenli Nakliyat Ofisinin ağlarında şüpheli faaliyetler tespit edildiğini belirtti.

Bu kurumlara yönelik saldırının boyutlarına ilişkin detay verilmedi. Korsanların FEDK'nin ağlarına daha fazla zarar verdiği açıklandı. FEDK'nin Siber Güvenlik ve Alt Yapı Güvenlik Ajansından (CISA) yardım istediği ancak Ajansın, FEDK için kaynak ayıramayacak derecede yoğun olduğunu bildirdiği ifade edildi.

Başkan Donald Trump, saldırıya henüz yorum yapmadı. Başkan seçilen Joe Biden ise "ABD şirketleri ve federal hükümet kuruluşları da dahil olmak üzere potansiyel olarak binlerce kurbanı etkileyen büyük bir siber güvenlik ihlali gibi görünen bir şey"dedi.

"Kritik savunma sistemlerine erişmedi"

Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes, korsanların, henüz kritik savunma sistemlerine erişmediğini söyledi:

"Şu anda yürütülen incelemede, zararlı yazılımın, iş ağlarında izole edildiğini ve Nükleer Güvenlik İdaresi dahil, bakanlığın ulusal güvenlik işlevi bakımından hayati görevleri etkilemediğini öğrendik."

Biden: Büyük bir güvenlik ihlali

Başkan Donald Trump, saldırıya henüz yorum yapmadı. Başkan seçilen Joe Biden ise "ABD şirketleri ve federal hükümet kuruluşları da dahil olmak üzere potansiyel olarak binlerce kurbanı etkileyen büyük bir siber güvenlik ihlali gibi görünen bir şey. Açık olmak istiyorum: Benim yönetimim siber güvenliği hükümetin her düzeyinde en önemli öncelik haline getirecek ve göreve başladığımız andan itibaren bu ihlalle başa çıkmayı birinci öncelik haline getireceğiz" dedi.

Kaynak: TRT Haber