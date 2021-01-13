  1. Türkiye
13 Oca 2021 12:21

HDP'den MHP'nin kapatma çağrılarına yanıt

HDP'den MHP'nin kapatma çağrılarına yanıt

MHP'den gelen kapatma çağrıları için "Buyursunlar deneyip görsünler" diyen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bu durumda AK Parti iktidarının sona daha hızlı yaklaşacağını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin kapatılması girişiminin AK Parti'nin iktidarı kaybetmesini hızlandıracağını ifade etti.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Artı TV'de konuşan Sancar, "Eğer AKP'li yöneticiler, Türkiye toplumunun hafızasız olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Önce bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirsinler" dedi. Sancar şöyle devam etti:

"Kendileri için bu kadar kötü olduğunu zamanında büyük büyük laflarla anlattıkları bu tür uygulamayı şimdi Türkiye'nin üçüncü büyük partisine reva görenler bu halkın vicdanında mutlaka mahkum edilir. Bunun karşılığı nedir diye sorarsanız söyleyeyim. AKP de oy kaybediyor ve oy kaybı hiç yavaş değil görüldüğü kadarıyla. O çok sevdikleri iktidardan sona daha hızlı yaklaşmalarına neden olacak. Buyursunlar, deneyip görsünler."

News Code 1891780

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