HDP'den MHP'nin kapatma çağrılarına yanıt

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin kapatılması girişiminin AK Parti'nin iktidarı kaybetmesini hızlandıracağını ifade etti.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Artı TV'de konuşan Sancar, "Eğer AKP'li yöneticiler, Türkiye toplumunun hafızasız olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Önce bu konudaki yaklaşımlarını gözden geçirsinler" dedi. Sancar şöyle devam etti:

"Kendileri için bu kadar kötü olduğunu zamanında büyük büyük laflarla anlattıkları bu tür uygulamayı şimdi Türkiye'nin üçüncü büyük partisine reva görenler bu halkın vicdanında mutlaka mahkum edilir. Bunun karşılığı nedir diye sorarsanız söyleyeyim. AKP de oy kaybediyor ve oy kaybı hiç yavaş değil görüldüğü kadarıyla. O çok sevdikleri iktidardan sona daha hızlı yaklaşmalarına neden olacak. Buyursunlar, deneyip görsünler."