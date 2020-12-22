AİHM, Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararını açıkladı.

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, kararı şöyle aktardı:

"AİHM Büyük Dairesi, olması gerektiği gibi, Sayın Demirtaş ile ilgili ağır ve tarihi bir karar ile derhal tahliye kararı vermiştir. Bu kararla, müvekkilimiz hakkındaki tüm suçlamalar boşa çıkmış, müvekkilin 4 yıldır siyasi sebeplere bağlı rehin tutulduğu gerçeği tescil edilmiştir."

Karaman, karara ilişkin olarak yaptığı ikinci paylaşımda da şunları kaydetti:

"AİHM Daire kararından sonra 'karar kesin değil' bahanesi ortadan kalkmıştır. Bu karar kesin ve emredicidir. Türkiye yargısının, 'karşı hamle yapar işi bitiririz' anlayışına prim vermeden Sayın Demirtaş’ı derhal serbest bırakması gerekmektedir."

‘AİHM, Demirtaş’ın her iki tutukluluğunu da ihlal saydı’

Sputnik’e açıklamada bulunan Karaman, AİHM’in verdiği kararda Demirtaş’ın her iki tutuklamasının da değerlendirildiği ve iki tutuklamanın da ihlal saydığını söyledi.

Karaman dün Sputnik’e yaptığı açıklamada da şunları söylemişti:

"Geçen yıl Demirtaş’ı 20 Eylül’de ikinci kez tutukladılar. Şimdi çıkacak ihlal kararı ve serbest bırakma kararının ilk tutukluluğuna ilişkin olduğunu söylerler. Onun için bu hazırlığı yaptılar ve muhtemelen söyleyecekler de. Biz de AİHM’de ‘hükümet bu hazırlığı yapıyor, buna karşı uyanık olun’ ikinci tutukluluğun da buna hazırlık olduğunu söyledik.

Herkes biliyor ki Demirtaş bir taraftan 6-8 ekim olaylarından hala yargılanırken bir yandan da hükümetin bu bahanesinin önüne geçmek üzere kararda ikinci tutukluluğu ile ilgili de bir değerlendirme yapmasını istedik. Demirtaş bir taraftan 6-8 ekim olaylarından hala yargılanırken bir yandan da soruşturma dosyasından tutukludur."