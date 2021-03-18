Bahçeli, yeniden MHP genel başkanlığına seçildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sunuş konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından, Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporların ibrası gerçekleştirildi. Raporlar oy birliği ile kabul edildi.



Daha sonra gündemin seçim maddesine geçilirken, Divan Başkanı Semih Yalçın, delegeler tarafından verilen tek önergeyi okudu.

Buna göre, Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayında üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi.

Devlet Bahçeli, delegelerin tamamının imzasıyla 9. kez aday gösterildi. Oylama işlemi tamamlandı. 1277 oy alan Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçildi.

Delegelerin 36’sının korona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle kurultaya katılmadığı ve oy kullanamadığı belirtildi.

Kaynak: Milligazete