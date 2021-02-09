Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 'İslam Devrimi' mesajı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İslam Devrimi Zaferinin 42'inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada, "Küresel baskı, savaş tehdidi, ekonomik ve siyasi yaptırımlar, bilimsel gelişmeyi engellme politikası, psikolojik savaş ile iç ve dış mihrakların komplolarına rağmen İslam Devrimi eskisinden daha canlı ve güçlü biçimde ilerlemektedir." denildi.

Emperyalizm ve küresel istikbarle mücadelede büyük başarılar kazanan İran İslam Cumhuriyeti’nin bu konuda dünya için örnek olduğu kaydedilen açıklamada, İslam Devrimi Zaferi sonrası dönemde ülkenin çeşitli alanlarda önemli kazanımlar elde ettiği belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı açıklamada, “Kimsenin ülkenin bağımsızlığına, ulusal güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yan bakmasına izin vermeyeceğiz.” ifadesine yer verildi.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.