Kırgızistan'da İslam Devrimi anılacak

İran Bişkek Kültür Ataşeliği'nın öncülüğünde İslam Devrimi zaferinin 42. yıldönümü dolayısıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te anma programı düzenlenecek.

Kırgızistan Milli Kütüphanesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde yapılacak sergide Rusça basılan İran İslam Devrimi konulu kitaplar ve fotoğraflar yer alacak.

Etkinlikte İran Devrimi ile ilgili altyazılı Rusça video da ziyaretçilere sunulacak.

İran Bişkek Kültür Ataşeliği, internet ortamı ile sosyal medya üzerinden de çeşitli etkinliklerin düzneleneceğini açıkladı.

İran'da her sene İmam Humeyni'nin (ra) Paris'ten dönüş tarihi olan 1 Şubat ile İslam Devrimi'nin ilan edildiği 11 Şubat arasındaki 10 gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyor.