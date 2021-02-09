İslam Devrimi Müslümanlar için onur kaynağıdır

Bahreyn Şiileri Lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım, İslam Devrimi Zaferinin 42'nci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "İslam düzenini desteklemek ve kollamak İslam dinine ve Müslümanlara güç sağlayarak bağımsızlığını sürdürmesine yardımcı olur. Bu hak ve adaletin dünyada tecelli etmesine sebep olur ve tüm insanlığın çıkarlarına hizmet etmek anlamına gelir; zira insanlığın çıkarları, İslam'ın çıkarlarıyla aynıdır." ifadelerine yer verildi.

Şeyh İsa Kasım, İslam Devrimi'nin tüm Müslümanlar için onur ve moral kaynağı olduğunu kaydett.

Şu an İran'da 1979'da gerçekleştirilen İslam Devrimi'nin 42'nci yıldönümü kutlanıyor.