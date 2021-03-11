Peygamberlerin gönderilmesinin büyük amacı tevhiddir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Me'bes bayramı münasebetiyle bugün canlı yayında İran milletine sesleniş konuşması yaptı.

Ayetullah Hamanei, Me'bes bayramını İran halkına, tüm İslam Ümmetine ve dünyanın tüm özgür insanlarına tebrik etti.

İslam Devrim Lideri’nin İran milletine sesleniş konuşmasından satır başlarışöyle:

- Bi'set gönderilmek demektir. Bütün peygamberlerin gönderilmesinde hedefler varmış; İlahi amaçlar ve Tevhid, bunun en büyük amacıdır.

- Peygamberlerin gönderilmesinin bir amacı, adaletin kurulması ve insan toplumunun adaletle yönetilmesi ve güzel bir yaşamın var olmasıdır. İnsan çevresinin güvenliği, inasanın refahı ve mutluluğu bu güzel yaşamı oluşturuyor. Bu hedefler çok büyük ve zordur. Bunlara ulaşmak için kapsamlı sosyal planlama siyasi güç gerekiyor. Dolayısıyla siyasi bir düzen oluşuyor. Peygamberlerin gönderilmesi de büyük bir siyasi güç ve planlama içermektedir.

- Hangi peygamberin böyle bir siyasi düzeni kurmakta başarılı olup olmaması söz konusu değil; Önemli olan bu tür düzenin oluşturulmasıydı. Böyle bir siyasi düzende peygamberler Allah tarafından indirilen kitapta sunulan toplumdaki dinî ve ilâhi kuralları gerçekleştirir.

- Günümüz dünyasında düşmanların propagandasında siyasi bir İslam’dan bahsediliyor. Siyasi İslam İran’ın siyasi düzeninde gerçekleşen ve İslam Cumhuriyeti’nin Kurucusu İmam Humeyni’nin (r.a) yaptığı şeydir. Siyasi İslam, bir hükümet kurarak askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik gibi çeşitli sistemler oluşturan ve bir millet için dini ve İslami bir kimlik teşkil eden bir İslam’dır.

- İran’da İslam Devrimi, çağdaş dönemde Bi’set’ın temasını yeniden yeniledi.

- İmam Humeyni (ra) dinin unutulmuş olan siyasi ve sosyal boyutlarını yeniden canlandırdı. İran İslam Devrimi, zulme ve emperyalizme karşı farklı dinlerden olan mazlum insanları savundu.

- İslam Devrimi zaferi ardından İran İslam Cumhuriyeti düzeninin kurulmasıyla peygamberlerin karşılaştığı aynı olaylar yaşandı ve dünyadaki zalimler devrimin karşısında durdu. Devrimin ilk gününden itibaren başta ABD ve sonra da diğer güçler tarafından İslam Cumhuriyeti'ne karşı komplolar başladı.

- Bu düşmanlıkla yüzleşmek için iki önemli unsura ihtiyaç vardır. Her zaman ve hala tavsiye ettiğim iki önemli unsur: İçgörü ve sabır. Bu iki unsur olursa, düşman hiçbir şey yapamaz.

- ABD’nin Arap ortağı 6 yıldır Yemen’in mazlum halkını evlerinde, sokaklarda, hastanelerde ve okullarda hedef almaktadır. Ekonomik kuşatma yaparak onların gıda, ilaç ve petrole ulaşımını engelliyor. Bu da tabi ABD demokrat yönetiminin yeşil ışık yakmasıyla gerçekleşmiştir.

- Yemen halkı kendileri için savunma teçhizatı edinerek bugün bu 6 yıllık bombalamalara yanıt veriyor.