İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İslam Devrimi zaferinin 42. yıldönümü (Fecr Günleri) münasebetiyle bugün İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları ve personelleri ile görüştü.

İran Nükleer Anlaşması

Ayetullah Hamanei, burada yaptığı konuşmada ABD ile Avrupa'da nükleer anlaşmaya ilişkin boş sözler sarfedildiğini belirterek, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki İran'da kimse bu boş sözleri dinlemiyor. Mantığa göre, nükleer anlaşma kapsamındaki tüm taahhütlerini ilhal eden Amerika ile üç Avrupa ülkesi artık şart koşacak hakkına sahip değil." dedi.

Devrim Lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Onlar yükümlülüklerini yerine getirmediler. Başlangıçta çok kısa bir süre için bazı yaptırımlar geçici olarak kaldırıldı, fakat geri adım atarak yaptırımlar uygulandı. İran'a yönelik yaptırımlar yoğunlaştırıldı. Bu nedenle koşul belirleme hakları yoktur.

Anlaşmanın devamı için şartlar belirleme hakkına sahip olan taraf İran'dır. Bunun nedeni ise İran'ın tüm yükümlülüklerini başından beri yerine getirmesidir, ancak diğer taraflar (Amerika ile üç Avrupa ülkesi) onu ihlal etmiştir."

'ABD tüm yaptırımları kaldırırsa nükleer taahhütlerimize geri döneceğiz'

Devrim Lideri, "ABD tüm yaptırımları kaldırırsa nükleer taahhütlerimize geri döneceğiz. Bu sözde veya kağıt üzerinde değil pratikte olmalı.Tüm yaptırmların doğru şekilde kaldırıldığı takdirde nükleer taahhütlerimize geri döneceğiz. Bu İran'ın kesin politikasıdır ve bundan asla geri dönmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İran'da yapılan askeri tatbikatlar

Son günlerde İran’da düzenlenen askeri tatbikatlara dair İslam Devrimi Lideri, “Yaptırımlar döneminde bu denli büyük ve harika tatbikatların yapılması aslında ülke güvenliğinin İran Silahlı Kuvvetleri’ndeki vatan evlatları tarafından sağlandığını gösteriyor ve bu oldukça onur vericidir." değerlendirmesinde bulundu.