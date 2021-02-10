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10 Şub 2021 10:06

İslam Devrim Lideri'nden Iraklı gençlere mesaj

İslam Devrim Lideri'nden Iraklı gençlere mesaj

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Iraklı gençlere yazdığı bir mektupta, "Irak'ın geleceği sizin ellerinizde ve Irak sizin güçlü iradelerinizle inşa edilecek." dedi.

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Iraklı gençlere hitaben bir mektup kaleme aldı.

Ayetullah Hamanei'nin mektubunda, "Size Irak için parlak bir geleceğin müjdesini veriyorum; zira Irak'ın geleceği sizin ellerinizde ve sizin iradenizle inşa edilecek." belirtildi.

Mektupta ayrıca, "Sizin için dua ediyorum ve Yüce Allah'tan, doğru yolda hem bu dünyada ve hem ahiretinizi kurtaracak yolda yürümenizi niyaz ediyor ve esenlikler içinde başarılı olmanızı diliyorum." ifadesine yer verildi.

News Code 1892428

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