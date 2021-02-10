İslam Devrim Lideri'nden Iraklı gençlere mesaj

İran İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Iraklı gençlere hitaben bir mektup kaleme aldı.

Ayetullah Hamanei'nin mektubunda, "Size Irak için parlak bir geleceğin müjdesini veriyorum; zira Irak'ın geleceği sizin ellerinizde ve sizin iradenizle inşa edilecek." belirtildi.

Mektupta ayrıca, "Sizin için dua ediyorum ve Yüce Allah'tan, doğru yolda hem bu dünyada ve hem ahiretinizi kurtaracak yolda yürümenizi niyaz ediyor ve esenlikler içinde başarılı olmanızı diliyorum." ifadesine yer verildi.