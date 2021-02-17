Azerbaycan eyaleti İran'ın sağlam bir kalesidir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Tebriz halkının 18 Şubat 1978’de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 43. yıldönümü münasebetiyle ilgili konuşma yaptı.

İslam Devrimi Lideri, "18 Şubat olayı, Tebrizliler için onur verici ve önemli bir olaydır." dedi.

Tebrizlilerin tarih boyunca çok önemli işlere imza attıklarını belirten Devrim Lideri, Azerbaycan bölgesinin bilim, sanat ve siyasette bir çok değerli isim yetiştirdiğine dikkati çekti.

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