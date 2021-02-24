Myanmarlı Müslümanlar darbe karşıtı protestolara katıldı

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara ülkedeki Müslümanlar kitlesel katılım gösterdi.

Mon eyaletine bağlı Thaton şehrinde dün düzenlenen protestoların ardından gece vaktinde gösterilere katılan Müslüman, Hristiyan ve Budistler toplu dua etkinliğinde buluştu.

Etkinlikte Müslümanlar adına konuşan bir kişi, darbenin başarısız olması ve sivil yönetimin yeniden tesis edilmesi için dua etti.

Bugün Yangon'daki protestolara katılan çok sayıda Müslüman da Endonezya Büyükelçiliği binasına yürüyerek bu ülkenin darbe sonrası Myanmar ordusunun yeni bir seçim düzenleme planını desteklediği iddialarına tepki gösterdi.

"Myanmarlı Müslümanlar darbeye karşı" ve "Endonezya diktatörü destekleme" pankartlarıyla Büyükelçilik binasının önünde slogan atan grup, seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.

22 Şubat'ta "2222 Ayaklanması" kapsamında başlayan genel grev ise ülkenin birçok bölgesinde devam etti.

Başkent Nepido, Yangon ve Mandalay başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde devlet memurları ve sağlık çalışanları iş bırakma eylemini sürdürürken, işletme sahipleri dükkanlarını kapalı tuttu.

Kaynak: AA