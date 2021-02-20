Lavrov'dan "Büyük Turan" açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasının, Azerbaycan gibi ülkelerin 'Büyük Turan'a destek vermesi bağlamında, Rusya'nın, Türkiye'nin güçlenmesinden korkup korkmadığı sorusuna yanıt verdi.

Lavrov, yanıtında "Tarih anlamında ulus üstü oluşum olarak Büyük Turan'dan bahsedecek olursak Türkiye'nin böyle bir amaç peşinde olduğunu düşünmüyorum. Eski Sovyetler Birliği'nin parçası olan ülkelerin gerçekte böyle bir fikre nasıl ve ne şekilde destek vereceğini bilmiyorum. Aksine, bu ülkelerin dış politikasının heyecanı ve uygulamaları, ulusal devletlerini güçlendirmeye yönelik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi çıkarlarının olduğunu, bu halkların da aynı dilde konuşan soydaşlar olduğunu dile getiren Rus bakan, Türki ilişkiler konusunun Türkiye, Azerbaycan ve bazı Ortak Asya ülkeleri arasındaki iş birliğinin dokusuna oldukça derinlemesine işlediğini belirterek, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

"Türk Konseyi var. Bu konseyde gözlemci olarak yer alıyoruz. Birkaç cumhuriyetimiz bu temaslara ilgi duyuyor. Orada somut projeler ilerletiliyor. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY da var. Ayrıca Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi gibi bir yapı da var. Tümü oldukça uzun zamandır faaliyet gösteriyor. Kendi planları var, etkinlikler düzenliyorlar. Bunları genel olarak kültür, dil, eğitim gelenekleri üzerinden yapıyorlar."

Kaynak: Sputnik