Petrol fiyatları artan stoklarla düştü

Petrol fiyatları, özel sektör stok verilerinin ABD stoklarında 5 haftadan sonra ilk defa bir artışa işaret etmesiyle Asya işlemlerinde düştü.

Vadeli kontratlar New York piyasasında yüzde 0,9 düşüş kaydederek varil başına 61 dolar civarında işlem görüyor. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) verilerine göre, ham petrol stokları geçen hafta 1,03 milyon varil artış gösterdi. Petrol fiyatlarıyla ilgili teknik göstergelerden birine göreyse fiyatlar gerektiğinden fazla yukarıda ve yakında bir düzeltme gelebilir.

Teksas’ı ciddi derecede etkileyen soğuk hava dalgasından sonra ABD’li üreticiler ham petrol üretiminin yüzde 80’ine geri başladı.

Petrol fiyatları, üretim kesintileriyle beraber sıkılaşan piyasa sayesinde art arda dördüncü ayı da kazançla geçmeye hazırlanıyor.

Petrol fiyatlarının uzun bir koşudan sonra biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Herhangi bir düzeltme teknik seviyede olacaktır ve petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimi etkilemeyecektir.

Nisan vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 12:10’da 56 cent düşüş kaydederek varil başına 61,11 dolara geriledi.

Nisan vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, bir önceki seansta yüzde 0,2 yükseldikten sonra yüzde 0,6 yükselerek varil başına 65 dolar civarında bulunuyor.

Kaynak: Bloomberg