Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde bir kişi daha vuruldu

Myanmar'da 1 Şubat'ta gerçekleşen ve ülke lideri Aung San Suu Çii, Devlet Başkanı Win Myint ve diğer üst düzey isimlerin gözaltına alındığı askeri darbeye karşı protestolar sürüyor.

Ülkenin BM elçisinin darbeyi durdurmak için 'gerekli her yolu kullanmak üzere' Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunmasının ardından, ülkedeki güvenlik güçleri de eylemcilere yönelik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.

Güvenlik güçlerinin içlerinde gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı belirtilirken, yerel basın kuruluşları tarafından Monwya kasabasında bir kadının ise vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Böylelikle, protestolarda ölen vatandaşların sayısı 7'ye yükseldi.

Devrik Myanmar lideri Aung San Suu Çii'nin ise nerede olduğu hala bilinmiyor. Bazı bağımsız yerel basın kuruluşlarına göre, ev hapsinde tutulduğu belirtilen Suu Çii, buradan alınarak açıklanmayan bir yere götürüldü.

Kaynak: Sputnik