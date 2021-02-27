ABD, Suudi Arabistan ile silah anlaşmalarını iptal etmeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan'a silah satış anlaşmalarını "insan hakları ihlallerine ilişkin kaygılar" nedeniyle iptal etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Reuters'ın Beyaz Saray'dan 4 yakın kaynağa dayandırdığı haberine göre, Yemen'deki sivil ölümlerden dolayı yarım milyar dolarlık silah anlaşmasını askıya alan Washington, Riyad ile ileride yapılacak ticareti de savunma silahlarıyla sınırlandırmayı planlıyor.

20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Biden, ülkesinin en yakın müttefiki olan ancak insan hakları ihlali konusunda da en çok tartışılan Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden yapılandırma çabasında.

Biden bu doğrultuda, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik askeri saldırılarına ve ilgili silah satışlarına desteği keseceklerini duyurmuştu.

Bu açıklamayı hatırlatan Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünü ve halkını koruması için gerekli olan yardımı yaparken, diğer yandan da Yemen'deki savaşı sonlandırmaya odaklandıklarını ifade etti.

"Biden, orta yolu bulmaya çalışıyor"

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Beyaz Saray, saldırı ile savunma silahları arasında çizgiyi netleştirerek orta yolu bulmaya çalışıyor.

2018'de, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine ilişkin raporun açıklanmasının, Biden ile Kral Selman arasındaki görüşmenin sonrasına ertelenmesi de "Beyaz Saray'ın dengeyi koruma çabası" olarak yorumlanmıştı.

Kaynak: Euronews