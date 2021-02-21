İran ile birlikte ABD ve İsrail'in komplolarına karşı durmaktayız

Al Minar kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Siyonist Rejim’le ilişkilerin normalleştirilmesi üzerine bir toplantı sırasında konuştu.

Şeyh Naim Kasım yaptığı konuşmada, “Siyonist düşmanla ilişkilerin normalleştirilmesinin dine, Arap ilkelerine ve Filistin davasına ihanet olduğuna inanıyoruz; Çünkü bu eylemin gölgesinde İslam dünyasının temel meselesi terk edilmiş oluyor” dedi.

Naim Kasım, “İlişkilerin normalleştirilmesi, Siyonist Rejim’in kalkınma politikalarına yeşil ışık yakıyor ve bu rejime meşruiyet sağlıyor.” ifadesini kullandı.

İlişlilerini normalleştirme sürecine giren ülkelerin pişmanlıktan başka birşey elde edemeyeceklerine inandıklarını dile getiren Naim Kasım, “Filistin halkı Yüzyılın Anlaşması'nı başarısız koyduğu gibi, ilişkileri normalleştirme sürecini de başarısız koyabilir. Bunun çözüm yolu, ABD'nin ve Siyonist Rejim'in projesine karşı İran'ın önderlik ettiği direniş ekseninde durmaktır.” ifadelerinde bulundu.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Direniş eksenindeki herkes farklı yetenekler kazanmaya çalışmalıdır. Biz bir yandan Arap ilkelerine ve Arap ülkelerinin bağımsızlık ihtiyacına bağlıyız, bir yandan da İslam’ın destekçileri olarak, İran, İmam Humeyni (r.a), Ayetullah Hamanei, Devrim Muhafızları, İran milleti ile birlikte ABD'nin ve Siyonist rejimin projelerine karşı durmaktayız.”

Şeyh Naim Kasım sözlerinin diğer bölümünde Lübnan'daki iç sorunlarla ilgili olarak, ülkede hükümet kurma sürecini hızlandırma çağrısında bulundu.