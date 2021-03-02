ABD'den Veliaht Prens Selman'a yaptırım açıklaması

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Tom Malinowski, James McGovern ve Andy Kim, Meclis Genel Kuruluna "Suudi Arabistan Ağır İnsan Hakları İhlalleri Sorumluluk Yasası" başlıklı bir tasarı sunduklarını açıkladı.

Tasarıda, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı raporda gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden açık bir şekilde MBS'nin sorumlu olduğunun belirtildiği, dolayısıyla onun da yaptırım listesine alınması gerektiği vurgulandı.

Vekillerin tasarısında, Kaşıkçı cinayetine karıştığı belirtilen ve DNI raporunda adı geçen MBS dahil herkesin aynı yaptırımlara tabi olması gerektiği, bu bağlamda Veliaht Prensin de ABD vizesi almasının engellenmesi gerektiği kaydedildi.

Tasarıda ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan'a sattığı silahların kullanımının ABD yasalarına uygun olup olmadığı konusunda düzenli olarak Kongrenin bilgilendirilmesi gerektiği maddesi de yer aldı.

Tasarının yasalaşması için önünde uzun bir yol olsa da Joe Biden yönetiminin MBS'ye yaptırım uygulamama kararının hemen arkasından Kongrede aksi yönde adımların ortaya çıkmasının önemine dikkat çekiliyor.

Söz konusu tasarının yasalaşabilmesi için önce Temsilciler Meclisinde oylanarak kabul edilmesi, ardından aynı şekilde Senatoda onaylanması ve Başkan Biden'ın imzalaması gerekiyor.

Kaynak: AA