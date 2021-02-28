Biden, Suudi Arabistan'la ilgili resmi açıklamayı yarın yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018 yılında öldürülmesine ilişkin istihbarat raporuna ilişkin Suudi Arabistan hakkında resmi açıklamanın pazartesi günü yapılacağını söyledi.

Washington Post'ta Selman'ın politikalarını eleştiren yazılar kaleme alan, ABD vatandaşı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

ABD, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü operasyonu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın onayladığı sonucuna varan istihbarat raporunu yayımladı. Raporun hemen ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Prens Selman'ı dışarıda bırakarak 76 Suudi Arabistan vatandaşı için yaptırım ve vize yasağı uyguladı.

Selman'a yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusu sorulan ABD Başkanı Biden "Suudi Arabistan konusunda ne yapacağımızla ilgili pazartesi günü resmi bir açıklama yapılacak" dedi.

Kayank: T24