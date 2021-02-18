Irak güçlerinden Ninava'da IŞİD'e karşı yeni operasyon

Al Maluma haber ajansının haberine göre, Irak güçlerinin Ninava vilayetinde IŞİD’e karşı yeni operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyon sırasında IŞİD’e ait mevziler Irak güçleri tarafından imha edilirken 3 terörist de gözaltına alındı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.