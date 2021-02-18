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18 Şub 2021 18:28

Irak güçlerinden Ninava'da IŞİD'e karşı yeni operasyon

Irak güçlerinden Ninava'da IŞİD'e karşı yeni operasyon

Irak güçleri Ninava vilayetinde terör örgütü IŞİD'e karşı yeni operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 3 IŞİD üyesi gözaltına alındı.

Al Maluma haber ajansının haberine göre, Irak güçlerinin Ninava vilayetinde IŞİD’e karşı yeni operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyon sırasında IŞİD’e ait mevziler Irak güçleri tarafından imha edilirken 3 terörist de gözaltına alındı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

News Code 1892605

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