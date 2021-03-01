İran, Azerbaycan ve Karabağ'ı var gücüyle savundu

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İlmiye Havzaları Yönetim Merkezi tarafından organize edilen ilk "Uluslararası 17 Rebiülevvel Karabağ Konferansı"nda konuştu.

Rızai, "Azerbaycan halkı ile ortak bir kültür ve dine sahibiz ve bu ülkeye sadece komşu olarak bakmamalıyız." dedi.

Rızai, "Çarlık döneminde Azerbaycan'ı onların pençesinden kurtarmak için binlerce İranlı şehit oldu ve bu Bakü mezarlığında görülebilir.

Maalesef Ermenistan hükümeti Karabağ Ermenilerini savunma bahanesiyle bölgeyi işgal etti; bunun ardından Erivan yönetimini kışkırtan devletler Ermenistan’ı yalnız bıraktı." ifadelerini kullandı.

İran’ın her zaman var gücüyle Azerbaycan ve Karabağ'ı savunduğunu belirten Rızai, “1990 yılındaki Karabağ savaşında Azeri göçmenler ve kardeşlerimize 43 milyon dolar harcadık." açıklamasında bulundu.

Muhsin Rızai, "Bize göre Azerbaycan’a ait olan Dağlık Karabağ’da özel bir özerk bölgesi kurulmalı; Ermenistan da kontrolünde tuttuğu diğer bölgeleri teslim etmeli." diye konuştu.