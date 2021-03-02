Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Karabağ'da sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için çalıştık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran İlmiye Havzaları Yönetim Merkezi tarafından Kum kentinde organize edilen ilk "Uluslararası 17 Rebiülevvel Karabağ Konferansı" sırasında bir konuşma gerçekleştirdi.

Irakçi, “Dağlık Karabağ, Kafkasya bölgesindeki en karmaşık ve uzun süredir devam eden krizlerden biridir ve tabii ki Kafkasya bölgesinin çok heyecan verici bir tarihi vardır. Karabağ, her zaman bir gerilim ve kriz yeri olmuştur; öyle ki Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu bölge 1990'larda bir savaş alanı haline gelmişti” dedi.

Abbas Irakçi, “Azerbaycan topraklarının işgal edilmesinden sonra uluslararası toplum bu krizi çözmekte çaresiz kaldı. İran da Dağlık Karabağ işgaline karşı bir tutum sergildi. O dönemde İran tarafından Azerbaycan’a çok yardım sağlandı ve hatta şehitler verdik.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Azerbaycan halkı ve hükümeti işgal altındaki topraklarını kurtarmak için askeri yollara başvurdu. İran da her zaman işgalciliğe karşı bir tutum sergilemiştir. Bu doğrultuda, Azerbaycan ile Hüdaferin barajının inşası için bir sözleşme imzalandı. Bu, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ üzerindeki egemenliğinin tanındığını gösteriyor.”

İran ve Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasından yana

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, ABD’nin, nükleer anlaşmada bir koltuk sahibi olmak istemesi takdirde önce 2231 sayılı karardaki taahhütlerine bağlı kalmasını ilan etmesi gerektiğini belirterek, “Bunun için müzakere gerek yok. Yeni ABD yönetimi ne yazık ki Trump’ın olumsuz politikasını izlemek istiyor” ifadesini kullandı.

Hatipzade, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz eyleme eylemle yanıt veririz. Karşı taraf da farklı davranışlar gösterirse, yanıtımız farklı olacaktır.

ABD'nin “ABD hükümeti sadece İran üzerindeki baskıları azaltmak istemiyor aynı zamanda bu baskıları artıtmak için farklı yollara başvuruyor. ABD ile ikili görüşmemiz yok ve yanlış yollarından dönene kadar politikamızda bir değişiklik olmayacak."

Nükleer anlaşma hakkında bir soruya Hatipzade, “ABD’nin yanlış yolda olduğu açıktır; ancak Biden yönetimi taahhtülerini yerine getirmekte hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı.” yanıtını verdi.

'İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye ile ilgili sözleri yanlış anlaşıldı'

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi’nin Türkiye hakkındaki ifadeleri ile ilgili olarak Hatipzade, “'İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye ile ilgili sözleri yanlış anlaşıldı. İki taraf bu konuyu görüştü. Hem İran hem de Türkiye Irak’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin korunmasına vurgu yapıyor." açıklamasında bulundu.

İran, Azerbaycan ve Karabağ'ı var gücüyle savundu

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, İlmiye Havzaları Yönetim Merkezi tarafından organize edilen ilk "Uluslararası 17 Rebiülevvel Karabağ Konferansı"nda konuştu.

Rızai, "Azerbaycan halkı ile ortak bir kültür ve dine sahibiz ve bu ülkeye sadece komşu olarak bakmamalıyız." dedi.

Rızai, "Çarlık döneminde Azerbaycan'ı onların pençesinden kurtarmak için binlerce İranlı şehit oldu ve bu Bakü mezarlığında görülebilir.

Maalesef Ermenistan hükümeti Karabağ Ermenilerini savunma bahanesiyle bölgeyi işgal etti; bunun ardından Erivan yönetimini kışkırtan devletler Ermenistan’ı yalnız bıraktı." ifadelerini kullandı.

İran’ın her zaman var gücüyle Azerbaycan ve Karabağ'ı savunduğunu belirten Rızai, “1990 yılındaki Karabağ savaşında Azeri göçmenler ve kardeşlerimize 43 milyon dolar harcadık." açıklamasında bulundu.

İran'da 1 milyon 399 bin 934 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 510 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 181'e vaka sayısının da 1 milyon 639 bin 679'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 727'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 399 bin 934'e ulaştığı bilgisini verdi.