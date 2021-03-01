İran'ın Karabağ konusundaki desteklerini unutmadık

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Bünyad Hüseyinov, İlmiye Havzaları Yönetim Merkezi tarafından organize edilen ilk "Uluslararası 17 Rebiülevvel Karabağ Konferansı"nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Hüseynov, "Azerbaycan ve Karabağ halkı, hem birinci hem de ikinci Karabağ savaşında İran’ın verdiği destekleri unutmadı ve unutmayacaktır." dedi.

Bünyad Hüseyinov, "Savaşın ilk günlerinde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Erdebil ve Zencan eyaletlerindeki temsilcileri Azerbaycan halkını çok sevindiren ortak bir bildiri yayınladılar." ifadesini kullandı.

44 günlük Karabağ savaşı sonrası İran'ı temsil eden çeşitli heyetlerin gerçekleştirdiği Bakü ziyaretine dair Hüseynov, "Azerbaycan halkına tebrik mesajı sunmak için ülkemize gelen İran heyetinin Azerbaycan’a ziyarette bulunması bizler için çok değerliydi." diye konuştu.

Azerbaycanlı diplomt, "İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, 3 Kasım'da 2020'de (Peygamber Efendimizin kutlu doğum yıldönümü 17 Rebiülevvel'de) Azerbaycan halkına çok güzel bir bayram mesajı göndermişti. Bu mesaj Azerbaycan basınında da yer aldı." dedi.

İran, Azerbaycan, Türkiye ve Kafkasya'dan gelen konukların katıldığı konferansta İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin 3 Kasım 2020’de Dağlık Karabağ kriziyle ilgili önemli konuşması değerlendirildi.