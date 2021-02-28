Azerbaycan, Ermenistan'ı Karabağ anlaşmasını ihlal etmekle suçladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Azerbaycan ve Ermenistan arasında, tüm askeri eylemlerin sonlandırılmasını içeren ortak beyanının 10 Kasım 2020’de imzalanmasından sonra, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri personelinin hizmet için Azerbaycan’ın uluslararası tanınan topraklara gönderilmesi uluslararası hukuk normları ve ilkelerinin ihlalidir" denildi.

Ermenistan’da faaliyet gösteren uluslararası medyanın verdiği bilgiye göre, Ermenistan askerlerinin kandırılarak veya zorla Karabağ’a gönderildiği ve bunun askerler ve aileleri tarafından protestoyla karşılandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeye yer verildi:

"Bu bağlamda, Azerbaycan’ın onayı olmadan Ermeni güçlerinin Azerbaycan’ın uluslararası tanınan topraklarına yerleştirilmesinin, başta egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası sınırların dokunulmazlığı olmak üzere uluslararası hukuk normları ve ilkelerini ihlal ettiğinin altını çiziyoruz. Ermenistan ordu birliklerinin yasa dışı yollarla, halihazırda Rus barış gücünün bulunduğu Azerbaycan topraklarına yerleştirilmesi ayrıca Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım ortak beyanının kaba ihlalidir."

10 Kasım anlaşmasının, bölgeye Rus barış gücünün yerleştirilmesine paralel olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkışını öngördüğü ve Laçın koridorundan yararlanan sivillere, ulaşım ve yük araçlarına güvenlik garanti ettiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu koridorun askeri amaçlar doğrultusunda kullanılması, özellikle askerlerin sivil kıyafet ve sivil araçlarla gizlice transfer edilmesi, Laçın koridor rejiminin kaba ihlalidir. Bu, barış gücünün kontrol mekanizmasını ihlal ediyor ve bölgedeki durumu istikrara kavuşturma çabalarını bozuyor. Azerbaycan, Ermenistan’dan silahlı güçlerini Azerbaycan topraklarına yasa dışı biçimde yerleştirmesine son vermeyi talep ediyor ve uluslararası topluluğu, Ermenistan’un bu tür provokasyonlarına son vermek için gereken tedbirler almaya çağırıyor."

Kaynak: Sputnik