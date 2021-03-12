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12 Mar 2021 15:25

İranlı ünlü şair Nizami Gencevi internet üzerinden anılacak

İranlı ünlü şair Nizami Gencevi internet üzerinden anılacak

İran'ın klasık şairlerinden olan r Nizami Gencevi'nin anma günü münasibetiyle "İran ve Nizami Gencevi" isimli webinar düzenlenecek.

İran'ın klasık şairlerinden olan Nizami Gencevi'nin anma günü münasibetiyle bir webinar düzenlenecek. "İran ve Nizami Gencevi" isimli program 15 Mart 2021 Pazartesi günü düzenlenecektir.

Nizami Gencevi kimdir

Nizami Gencevi, Selçuklu dönemi İran edebiyatının en şöhretli destan şairidir. Geniş kültürü, hayal gücünün derinliği, üslubunun parlaklık ve akıcılığı yanı sıra, hikemi şiiri İran edebiyatına sokması ve ilk hamseyi ortaya koyması dolayısıyla, Doğu ve Batı'nın dâhi edipleri tarafından, dünyanın en büyük şairlerinden sayılan bir edebi şahsiyettir.

Bu programı http://join.skype.com/omDfqvkgjfDg üzerinden izeleyebilirsiniz.

News Code 1893060

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