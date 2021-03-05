Zarif'ten ABD'ye: İşe yarayacak bir politikayı deneyin

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif kişisel Twitter hesabı üzerinden bir kız çocuğunun fotoğrafını paylaşarak, koronavirüs salgını dönemide ABD’nin azami baskı politikasını sürdürmesini eleştirdi.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bu kız, politikacıların acımasız ve insanlık dışı seçimlerinin bedelini ödeyen küçük bir kız. İran’daki durumu özel değil. ABD, COVID-19 salgının ortasında bile Trump'ın İranlılar üzerindeki başarısız azami baskı politikasını uygulamaya devam ediyor. Gerçekten işe yarayacak bir alternatifi denemenin zamanı gelmedi mi?"