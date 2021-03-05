İslam Devrimi Lideri'nden halka "koronavirüs" tavsiyesi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün öğleden önce "Ağaç Dikme Günü" dolayısıyla her sene olduğu gibi ikişer fidan dikti.

Ağaç dikme töreninin ardından kısa bir konuşma yapan İslam Devrim Lideri, koronavirüs salgınının son durumuna atıfta bulunarak, “Geçtiğimiz yıl bayram tatilinde, halkımız tüm tavsiyelere uyarak büyük felaketi ülkeden uzaklaştırdı. Ancak bu sene tehlike giderek daha yaygın hale gelmiştir. Dolayısıyla bu yıl herkesin tavsiyelere uyması gerekiyor” dedi.

Ayetullah Hamanei, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu’nun bu konudaki tavsiyeleri yerine getirilmelidir. Seyahat etmek yasaklanırsa halkımız seyahat etmesin. Ben de kesinlikle geçen senede olduğu gibi bu sene de seyahat etmeyeceğim" ifadelerinde bulundu.

Koronavirüs salgınının halkın geçimi üzerinde bıraktığı etkiye dikkati çeken İslam Devrimi Lideri, "Salgının yayılması devam ederse, halkın geçimi üzerindeki sorunlar artacak; dolayısıyla salgının bir an evvel ortadan kaldırılması için herkesin birlik ve beraberlik içinde olması büyük önem taşıyor" diye konuştu.