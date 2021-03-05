İran'da 1 milyon 428 bin 8 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 81 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 367 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 512'ye vaka sayısının da 1 milyon 673 bin 470'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 767'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 428 bin 8'e ulaştığı bilgisini verdi.