ABD'nin azami baskı politikası yenilgiye uğradı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle bugün canlı yayında bir konuşma yaptı.

Ayetullah Hamanei'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Bu yılın da sloganı aynı üretim sloganıdır; ancak bu üretim gerekli desteklerin sağlanması ve engellerin kaldırılmasıyla yapılabilir.

- Ülkede üretim faaliyetleri devam etmeli ve üretimin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Aşırı ithalat, mal kaçakçılığı ve bankaların üretim sistemini aksatma süreci ortadan kaldırılmalıdır. Üretime önemli bir katkı, insanların satın alma gücünün arttırılmasıdır.

- Yeni yılda üretimde atılım ciddi bir şekilde takip edilirse, ekonomide kesinlikle bir değişiklik olacaktır.

- Ekonomide gelişme olursa artık yaptırımlar anlamsız olur. ABD’nin ekonomik kuşatması ve yaptırımları hükümetlerin bir millete dayatabileceği en büyük cinayetlerden biridir. Bir millete yaptırım uygulayarak gıda ve ilaç ithalatını önlemek cinayettir; Elbette biz sorunların üstesinden gelebiliriz, ancak bazı hükümetler bunu yapamazlar.

- Yaptırımların ülkemize bazı faydaları da oldu. O da tehditlerin fırsata çevrilmesidir. Gençlerimiz bugün yurtdışından tamamen bağımsız ve aynı zamanda daha kaliteli ürünler üretiyorlar.

- Koronavirüs salgının yayıldığında yeteri kadar maske veya dezenfektanımız yoktu. Ancak içeride bunları ürettik ve kendi kendimize yeterli hale geldik. Bugün aşı üretimi ülke için bir onurdur ve yabancı uluslar İran milletini takdir ediyor.

- Yaptırımlarla başa çıkmak için iki yolumuz var. Bunlardan birisi yaptırım uygulayan tarafa giderek yaptırımları kaldırımasını istemektir. Bu durumda karşı taraf da birkaç emperyalist isteklerde bulunacaktır; ki bu yol aşağılanmaktan başka bir şey değil. Diğer yol da içeride gücümüzü harekete geçirmek ve yaptırım uygulanan malları ülke içinde üretmektir. Bu durumda karşı taraf yaptırımları kaldırmak zorunda kalır.

- ABD’nin azami baskı politikası başarısız kaldı. Önceki aptal İran’ı zayıflatarak müzakere masasına oturtmak ve küstah taleplerini dayatabilmek için azami baskı politikasını tasarlamıştı. Halbuki hem kendisi hem de ülkesi rezil oldu ve İran güçlü bir şekilde ayakta duruyor. Yeni ABD hükümeti de azami baskı politikası izlemesi durumunda başarısız olacağını bilmelidir.

- ABD tüm yaptırımları kaldırmalıdır. Sonra biz bunu doğrulayacağız. Yaptırımlar kelimenin tam anlamıyla kldırılırsa biz de yükümlüklerimize geri döneceğiz.

- ABD’liler bize karşı yanlış yaptılar ve bölgedeki tüm meselelere karşı da hata yapmaktadırlar. Siyonist Rejimi ve Suudi yönetimini desteklemek, Suriye’de bulunmak ve Yemen halkına saldırmak kesinlikle bir hatadır.