İslam Devrimi Lideri, İranlı kadınları takdir etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin Tahran'da düzenlenen 17 bin kadın şehitler kongresine verdiği mesaj Hüccetülislam Yusuf Ali Şükri tarafından okundu.

Ayetullah Hamanei'nin kaleme aldığı mesajda, "İnanç gücü, İranlı kadınlar için büyük mücadelelerin yolunu açtı ve onlar cesaret, fedakarlık ve yenilikçilikle en zor alanlarda harika ve benzersiz işler yarattılar." ifadesine yer verildi.

İranlı kadınların Şah rejimine karşı mücadele ve Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak savaşı) döneminin yanı sıra bilim, araştırma, teknoloji, edebiyat ve sanat, sosyal, politik ve sağlık alanında büyük fedakarlıklar gösterdiği kaydedilen mesajda, “Tüm bunlar İslami düzen ile din değerleri ve öğretileri sayesinde gerçekleşen İranlı kadınların manevi yükselişini gösteriyor." belirtildi.

Mesajda ayrıca, "Hiç şüphesiz şehit, gazi ve savaş esiri olan kadınlar, İslam Devrimi'nin en yüksek zirvesinde yer alıyor. İranlı kadınlar Pehlevi döneminde dayatılan çürümüş Batı kültürüne rağmen, İslam’ın tanımladığı değerlere yaklaşabildiler ve bu büyük bir onurdur; Yüce Allah’a şükürler olsun." denildi.