Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli Kuzey Kıbrıs'ta

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın liderliğinde kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutluyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "İstanbul" ile saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti.

MHP lideri Bahçeli KKTC'ye vardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu uçak KKTC’ye indi. Bahçeli'yi başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer karşıladı.

Tarihi ziyaret

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte kutlama programına katılacak. Ankara'nın Lefkoşa'ya desteği bir kez daha tüm dünyaya gösterilecek. Erdoğan ayrıca ziyaret kapsamında Ersin Tatar ile baş başa görüşecek. İki lider, başta Kıbrıs sorununun çözümü ve iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri ele alacak.

Kaynak: TRT Haber