MHP Lideri'nden Fahrizade suikasına ilişkin açıklama

Türk medyasına göre, MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, üst düzey İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade’ye yapılan suikastı "Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayet" olarak nitelendirdi.

Bahçeli, Fahrizade suikastı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"İranlı bilim insanı Mohsen Fahrizade’nin 27 Kasım 2020 Cuma günü Tahran’da uğradığı silahlı saldırıda terör edilmesi, Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayetlerden birisidir.

Lanetlediğimiz bu hunhar saldırının çok organize şekilde icra edildiği anlaşılmaktadır.

Ziyadesiyle kırılgan halde bulunan bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmayı amaçlayan her türlü ahlak ve hukuk dışı arayışı, saldırıyı ve komployu terörizmden ayrı tutmuyor, ayrı görmüyoruz.

Bizim dikkatimizi çeken husus suikastın zamanlaması, hedef olarak seçilen ismin müktesebatı, tetikçi figüranları kullanan odakların stratejik hedefleridir.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun nezaketsiz ve seviyesiz İstanbul seyahatinden sonra Kudüs’e gitmesi, Batı Şeria ve Golan Tepeleri’nde gezmesi, adeta bölgeyi provoke eder gibi tutum takınması ve ardından Mohsen Fahrizade cinayetinin gerçekleşmesi bize göre üzerinde düşünülmesi gereken kuşkulu bir detaydır."