Filistinliler Suudi Arabistan’da tutuklu Hamaslı yetkililerin serbest bırakılmasını istedi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da iki yıldır cezaevinde tutulan İslami Direniş Hareketi (Hamas) temsilcisi Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani el-Hudari’nin serbest bırakılması için dün akşam Gazze’de düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Aktivistlerin ve el-Hudari ailesinin çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, gözaltında tutulan baba ve oğluna destek için mum yaktı.

Göstericiler ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a seslenerek Muhammed el-Hudari ve oğlu Hani’nin serbest bırakılmasını isteyen pankartlar taşıdı.

Hamas liderinin kardeşi Abdülmacid el-Hudari, Quds Press Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, gösteriyi Nisan 2019’dan bu yana Suudi Arabistan’da cezaevinde tutulan ve sağlık durumu kötüye giden 83 yaşındaki Dr. Muhammed el-Hudari’ye destek için düzenlediklerini söyledi.

“Kanser hastası olan kardeşimin sağlık durumu sebebiyle cezaevinde daha fazla tutulmaması gerekiyor” diyen el-Hudari, Muhammed el-Hudari’nin hayatından endişe ettiklerini bildirdi.

Suudi Arabistan mahkemesinden dava süresince kardeşinin ev hapsinde tutulmasını istediklerini kaydeden el-Hudari, taleplerinin mahkeme tarafından reddedildiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada el-Hudari’nin yetersiz tıbbi kontrol ve tedavi hizmeti eksikliği nedeniyle sağlık durumunun ciddi risk altında olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi